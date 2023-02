Pessina svela il suo arrivo al Milan: “Un gesto d’amore di Galliani”

Matteo Pessina, seppur non giocando neanche un minuto in gare ufficiali con il Milan, è un ex rossonero ora in forze al Monza, la squadra di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani in cui è cresciuto nelle giovanili.

Pessina racconta il suo arrivo al Milan: grazie a Galliani

Quest’oggi, Matteo Pessina ha rilasciato un’intervista per Tuttosport in cui ha raccontato come sia avvenuto il suo passaggio dalla squadra brianzola al Milan grazie ad Adriano Galliani, nativo proprio di Monza.

Pessina Milan Galliani

“Si sono legate tante cose in questi anni, a partire dai trentamila euro che il Milan versò al Monza quando ero ancora un ragazzo per far sì che il curatore fallimentare riuscisse a pagare gli stipendi dei magazzinieri, della segreteria, gente che non prendeva i soldi da mesi. È stato un gesto d’amore di Galliani, che allora era amministratore delegato del Milan, per il suo Monza perché avrebbe anche potuto prendermi a zero”.

Il primo gesto d’amore quindi di Adriano Galliani per la squadra della città in cui è cresciuto e che, grazie anche a Silvio Berlusconi, è riuscito a portare in Serie A per la prima volta nella sua storia.

Giacomo Pio Impastato