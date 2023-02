Pioli, buone notizie per la trasferta a Firenze: tre rossoneri recuperati

La vittoria di domenica contro l’Atalanta conferma il momento di crescita del Milan di Pioli, coincisa con il cambio modulo e la difesa a 3 in cui sta trovando grande spazio Thiaw, una sorpresa al pari di Kalulu e Tomori.

Il match contro i bergamaschi ha messo sui binari giusti anche giocatori che sembravano estranei al progetto come Messias, autore di una grande rete su assist di Leao, con il portoghese che sta tornando ai ritmi consoni a un MVP della Serie A.

La situazione diventerà ancora più rosea per Pioli, grazie al rientro di tre giocatori fondamentali per i suoi schemi: stiamo parlando di Bennacer, Calabria e Florenzi.

Bennacer titolare a Londra

Milan Bennacer Tottenham

Secondo la Gazzetta dello Sport, il centrocampista potrebbe essere a disposizione di Pioli già per la partita in trasferta contro la Fiorentina. Prima della gara del Franchi si giocherà il match più importante della stagione, ovvero il ritorno di Champions contro il Tottenham a Londra, con l’allenatore che non vorrà rinunciare alle geometrie del suo regista.

Per questo motivo, il giocatore potrebbe riposare in campionato, lasciando il posto a Pobega. Sul fronte Calabria e Florenzi, entrambi hanno smaltito i loro problemi muscolari, specialmente il secondo, il quale non vede il campo da 9 mesi.

In casa Milan l’infermeria si sta svuotando nel momento più importante della stagione, con l’apporto di ogni singolo giocatore che può diventare fondamentale.