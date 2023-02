Ansia Pioli, per Milan-Atalanta cinque giocatori a rischio

In una dura lotta per l’accesso alla Champions e dopo la trionfante riuscita dello scorso incontro con il Tottenham, il Milan punterà a dimostrare alti livelli anche nella sfida contro il Monza. Una partita la cui vittoria sarebbe estremamente importante, ma con diversi rischi correlati che potrebbe comportare, soprattutto in vista di Milan–Atalanta.

Da non dimenticare, infatti, i giocatori rossoneri diffidati attualmente, costretti a dover scontare la squalifica in caso di prossima ammonizione.

Giroud, Milan

Pericolo ammonizioni per i rossoneri in vista di Milan-Atalanta: i giocatori a rischio

Sono ben cinque i diffidati a rischio, impegnati oggi alle 18 contro all’U-Power Stadium. Tra questi, Davide Calabria, Simon Kjaer, Rafael Leao, Ante Rebic e Olivier Giroud.

Un imminente pericolo significativo, l’eventuale squalifica di uno dei rossoneri, che potrebbe decisamente inficiare la prossima sfida del Milan, prevista con l’Atalanta tra otto giorni.

Da considerare anche come tra i diffidati ci sia anche lo stesso Leao, considerato da Pioli come importante elemento a comporre il suo attacco insieme a Diaz e Origi.

Liliana Longoni