Ultim’ora da Milanello, Pioli può esultare: l’annuncio su Ibra!

Il Milan continua a preparare la delicata partita contro il Torino: un match che deve inevitabilmente rappresentare la svolta di questa seconda parte di stagione.

Pioli e compagni hanno svolto quest’oggi la solita sessione d’allenamento giornaliero e, il tecnico ha ricevuto dall’infermeria ottime notizie.

Rientro Ibrahimovic

Ibra quest’oggi in gruppo: sarà a disposizione contro il Torino!

La vera novità di quest’oggi riguarda la condizione fisica di Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riportato da Sky Sport: “Zlatan Ibrahimovic si è allenato in gruppo, con i compagni per tutta la seduta. Sarà a disposizione di Pioli per il Torino, non avrà grande minutaggio, ma sarà convocato e andrà in panchina“.

Un rientro dall’importanza vitale, soprattutto in un momento di così grande difficoltà. Il ritorno al Milan nel 2020 ha rappresentato per la squadra il vero punto di svolta e, la speranza dei tifosi rimane che possa accadere lo stesso.

Riguardo Tomori e Bennacer: “I controlli sono andati piuttosto bene. Giovedì verrà fatto nuovo punto: è molto, molto complicato per il Torino, c’è solo una piccola speranza. La data vera e propria per entrambi è il recupero per il Tottenham“.