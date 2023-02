Milan, Silvestri rivela sul rigore sbagliato da Ibrahimovic: “L’ho fatto prima che tirasse”

L’08 novembre del 2020 andò in scena, in un San Siro ancora deserto a causa della pandemia da Covid-19, la sfida tra Milan ed Hellas Verona, terminata con un pareggio. Il Milan, sotto di due gol, era riuscita a riprenderla nei minuti finali di partita con il solito Ibrahimovic.

Proprio in quella gara, Ibrahimovic, prima di ristabilire la parità, sbagliò un rigore, il secondo di fila dopo quello fallito 10 giorni prima in Europa contro lo Sparta Braga: errori non da Zlatan, che in carriera di rigori ne ha tirati in quantità.

Ibrahimovic VS Silvestri, la frecciata del portiere sul rigore

Mentre il risultato era fermo sul 2 a 1 per l’Hellas Verona, al 66′ del secondo tempo l’attaccante svedese ha l’opportunità di ristabilire l’equilibrio del risultato, ma Ibrahimovic fallisce dal dischetto.

A distanza di poco più di due anni, Marco Silvestri, allora portiere della squadra veronese, ritorna sull’episodio e svela il retroscena prima del rigore.

Ibrahimovic Milan

Intervistato dalla nota pagina “Cronache di Spogliatoio“, l’attuale estremo difensore dell’Udinese racconta di aver provocato Ibrahimovic prima della battuta del rigore:

“Mi sono avvicinato e gli ho detto: l’ultimo lo hai sbagliato tirandolo a destra, lo so che ora calci a sinistra. Se Ibra fosse arrivato sul dischetto al 100% delle sue capacità, mi avrebbe buttato dentro col pallone. Ho provato a punzecchiarlo e l’ha tirata alta. Magari, ha funzionato davvero, era l’unica arma in più che avevo.”

Parole che si sono udite anche in diretta, complice l’assenza di pubblico nello stadio.

Alice Bonora