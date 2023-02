Rinnovo Leao, la Gazzetta insiste: “Mai così lontano dal Milan”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport torna sulla situazione di Rafael Leao, relegato in panchina nel derby e con il nodo rinnovo da risolvere.

“Mai così lontani” titola la rosea riguardo il rapporto tra il Milan e l’MVP dello scorso campionato. A supporto di tale tesi, si racconta di un giocatore “scarico e svogliato“, tornato in una condizione fisica non ottimale dopo i Mondiali in Qatar e poco concentrato in allenamento.

Sarebbero questi, dunque, i motivi che, secondo il quotidiano, avrebbero portato il tecnico rossonero Stefano Pioli ad escluderlo dalle ultime due formazioni titolari contro Sassuolo e Inter, preferendogli Rebic prima e Origi poi, per buttarlo nella mischia solo a gara in corso.

In entrambi i casi, il suo ingresso da subentrante si è rivelato poco fruttuoso, se non per l’occasione d’oro servita a Giroud nella stracittadina milanese per il possibile 1-1, sciupata dal francese con un brutto controllo.

Milan-Leao, la Gazzetta torna sul rinnovo: "Rapporti tesi all'interno del suo staff"

Invece, per quanto riguarda le vicende extra-calcistiche, la Gazzetta racconta di “rapporti tesi all’interno dello staff di Rafa” in merito al rinnovo. Nello specifico, si parla di un conflitto di interessi tra Ted Dimvula, il procuratore del giocatore, che auspicherebbe per una sua permanenza in rossonero e la famiglia del giocatore, supportata da Jorge Mendes, la quale non intende abbassare le proprie pretese in merito allo stipendio e la clausola rescissoria.

Ad ogni modo, il club rossonero aveva già smentito negli scorsi giorni le news riportate dalla rosea con un duro comunicato ufficiale, con il quale ha voluto precisare che “la narrazione giornalistica di un presunto gelo tra le parti non solo è totalmente infondata ma anche lesiva nei confronti del Club e del suo giocatore”, aggiungendo poi che “AC Milan prosegue il dialogo con Leão e il suo entourage in un clima sereno e professionale“.

Persino lo stesso Dimvula aveva poi preso le difese del Diavolo e del proprio assistito nel corso di un’intervista esclusiva concessa al giornalista Fabrizio Romano, ribadendo come circolassero “tante informazioni false ed ingannevoli” sulla vicenda e assicurando che “la priorità del calciatore non è cambiata: vuole rimanere al Milan“

