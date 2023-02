Indiscrezione di mercato, Pioli via dal Milan? Il sostituto allena in Serie A

La vittoria di ieri contro il Torino ha riportato un po’ di entusiasmo in casa Milan. Seppur sia ancora presto per capire se la crisi dell’ultimo periodo è stata superata.

La vittoria, infatti, ha permesso al Milan di Stefano Pioli di ritornare al terzo posto in classifica, in attesa del big match e scontro diretto tra Lazio e Atalanta.

Il cambio di modulo di Pioli ha ridato al Milan – oltre la vittoria – anche solidità difensiva che è spesso mancata nell’ultimo periodo.

Il futuro di Pioli, com più volte ribadito dalla società, non è al momento in discussione e il suo futuro dovrebbe essere ancora in rossonero.

L’edizione odierna de Il Messaggero, però, ha lanciato una indiscrezione clamorosa riguardo il futuro di Pioli.

Maurizio Sarri

Il Milan segue Maurizio Sarri per la prossima stagione

Infatti, secondo l’edizione odierna de Il Messaggero, il Milan starebbe seguendo Maurizio Sarri qualora il club decidesse di liberarsi di Pioli.

Il tecnico della Lazio, nonostante il rinnovo di contratto fino al 2025, resta un’idea ipotetica per la panchina del Milan.

Sul tecnico biancoceleste, inoltre, non ci sarebbe l’interesse solo dei rossoneri ma anche quello dell’Inter, qualora dovesse finire anzitempo l’esperienza di Simone Inzaghi