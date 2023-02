De Ketelaere delude, arriva il consiglio di Shevchenko: “Deve trovare la grinta”

Charles De Ketelaere è stato l’acquisto più importante della sessione estiva di calciomercato del Milan, sia per i tempi della trattativa molto estesi sia per la cifra spesa per quello che dovrebbe essere uno dei migliori talenti in circolazione.

Shevchenko difende De Ketelaere: “Gli manca il gol per sbloccarsi”

Dopo molte prestazioni deludenti da parte di Charles De Ketelaere ormai sembra essere diventato l’ennesima promessa sprecata, seppur considerando i pochi mesi trascorsi in Italia. Su di lui si è soffermato Andrij Shevchenko durante le dichiarazioni al termine dell’evento United for Ukraine con le seguenti dichiarazioni:

“De Ketelaere deve trovare la grinta dentro di sé. Gli manca un po’ d’esperienza ma in campo si vede che ha le qualità tecniche. Gli manca il gol per sbloccarsi: avendo l’occasione in ogni partita credo che arriverà presto”.

De Ketelaere, i numeri in stagione con il Milan

Charles De Ketelaere in questa stagione di Serie A con il Milan ha collezionato fin ora 19 presenze non trovando mai la via del gol e servendo soltanto un assist.

Giacomo Pio Impastato