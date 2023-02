Shevchenko: “A Londra con coraggio. Rinnovo Leao? Sono sicuro di una cosa”

Andriy Shevchenko, leggenda rossonera e vincitore del pallone d’oro nel 2004, è stato intervistato ai microfoni del Corriere della Sera. L’ex bomber ucraino si trova in questo momento a Milano ed era in tribuna a San Siro lo scorso martedì. Sheva è infatti in città per partecipare alla cena di gala della United Onlus i cui proventi raccolti verranno interamente donati alla causa benefica creata da lui stesso.

Tra le tante tematiche trattate: il rinnovo di Rafael Leao, l’ambientamento di De Ketelaere e stato di forma della squadra.

Shevchenko Milan

Sheva è sicuro: “Pioli e la squadra possono passare il turno con il Tottenham”

Lo stato di forma della squadra: “Il Milan deve avere coraggio e pensare partita dopo partita. Considerato il risultato dell’andata ha la chance di qualificarsi ai quarti. Vero è che le inglesi in casa giocano con altri ritmi, però la squadra di Pioli può farcela“.

Il rinnovo di Leao: “Spero che resti. Il Milan è la piazza ideale per crescere gradualmente: l’anno scorso ha vinto lo scudetto, quest’anno si sta mettendo in mostra in Champions League. Mi piacerebbe che firmasse il rinnovo per vederlo ancora altri anni in rossonero“.

De Ketelaere: “Ha qualità e doti tecniche, forse deve acquisire sicurezza e maggior consapevolezza nei propri mezzi“.