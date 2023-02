Inter-Milan, intrecci di mercato: svelato un retroscena inaspettato su Tonali e Barella

Come ben noto il derby non è una partita come le altre, una sfida eterna in campo e fuori, dai mille significati e che può cambiare il destino, nel bene o nel male, di un’intera stagione.

Oltre alle infinite lotte sul campo, da sempre le due squadre di Milano, complice il blasone dei club, combattono anche sul mercato per accaparrarsi i migliori talenti d’Italia e d’Europa.

Sapevate che Barella e Tonali avrebbero potuto giocare il derby a maglie invertite?

L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato un retroscena di mercato, che riguarda i due centrocampisti italiani punti fermi della Nazionale e al centro del progetto di Milan e Inter.

Secondo quanto riferito dal quotidiano, prima di accettare il trasferimento all’Inter, il Milan aveva chiesto informazioni per Nicolò Barella. I rossoneri decisero poi di virare sulla coppia Bennacer-Tonali, a causa delle richieste elevate del Cagliari.

Sandro Tonali (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Al contrario, l’Inter si era interessata a Sandro Tonali, prima che il Milan chiudesse l’affare con il Brescia. La trattativa saltò a causa del budget di mercato poco elevato che fu messo a disposizione da Suning.

