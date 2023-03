Milan-Napoli in Champions, chi è favorito? Baresi risponde in diretta!

Pochi istanti fa, si è concluso il sorteggio per i quarti di finale di Champions League. Dalle mani di Altintop, il Milan ha pescato il Napoli, con la prima partita in programma a San Siro. Una partita tutta italiana, dal sapore già infuocato. Ai microfoni di Mediaset 20, le parole di Franco Baresi, ex capitano rossonero.

Baresi sorteggi

Baresi sui sorteggi: “Il Milan ha dalla sua parte la storia”

Di seguito le dichiarazioni di Franco Baresi: “Le competizioni Europee sono sempre particolari. In campionato il Napoli sta dimostrando di essere superiore, con un rendimento di prestazione incredibile e dobbiamo rispettarlo. Il Milan dal lato suo ha la storia. Ce la giocheremo fino in fondo.

Osimhen ha dimostrato di essere un grande attaccante, dobbiamo essere bravi a tenerlo lontano dall’area. Ma non credo sia l’unico pericolo del Napoli: gli azzurri riescono a creare occasioni, hanno qualità. Ci sono Kvara, Politano, Zielinski, Lobotka, è una squadra da tenere in grande considerazione. Lo consociamo e sappiamo quali sono le loro qualità.

Io credo che quando si gioca in Champions League, il livello si alza. Ne siamo tutti consapevoli e credo che la squadra abbia fatto un percorso molto buono finora in questa competizione. Vogliamo ancora sognare e pensare positivo. Il Milan ha la sua storia, ha esperienza, ha una squadra che può fare bene. Pensiamo positivo sempre con rispetto dell’avversario.

La storia aiuta. Se giochi al Milan sai che hai delle responsabilità, ma poi dipende da quello che riusciamo a fare a livello di prestazione. Mi dispiace che sfidiamo un’italiana e che una delle due purtroppo si fermerà, ma credo che il Milan possa ostacolare il Napoli“.