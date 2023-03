Bennacer critico dopo Fiorentina-Milan: il commento sul match e sulle sue condizioni

Intervistato ai microfoni di Milan TV, Ismael Bennacer ha commentato la sconfitta del Franchi contro la Fiorentina.

Il centrocampista algerino, tornato in campo dopo più di un mese dall’ultima volta, non ha nascosto la delusione. “La Fiorentina ha giocato meglio“, ha ammesso Bennacer, che subito dopo ha voluto richiamare alla guardia i propri compagni in vista della delicata sfida di Champions League da dentro o fuori contro il Tottenham.

Di seguito le sue parole:

Bennacer Fiorentina Milan

Bennacer: “La Fiorentina ha meritato di vincere”

SULLA PARTITA: “Stasera era molto dura, non abbiamo gestito bene diverse situazioni. La Fiorentina ha sicuramente giocato meglio di noi, non abbiamo meritato di vincere. Ora però non dobbiamo abbassare la testa, dobbiamo recuperare perché si gioca tra quattro giorni”.

“Infortunio? Io mi sento bene”, Bennacer annuncia

SULLE CONDIZIONI FISICHE: “Mi sento bene, ho messo minuti nelle gambe. Questo risultato non ci voleva proprio ma è successo. Con il tempo la mia condizione fisica migliorerà ancora”.