Milan, Bennacer all’intervallo: “Importante non commettere errori”, poi il commento sulle sue condizioni

Sono terminati da poco i primi 45′ minuti della sfida a San Siro, con i rossoneri allenati da Stefano Pioli che conducono per 1-0 grazie alla rete siglata da Olivier Giroud di testa su calcio d’angolo.

Calcio d’angolo battuto da Ismael Bennacer che, alla fine del primo tempo della gara tra Milan e Salernitana, è anche intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l’andamento della prima frazione di gioco.

Il centrocampista algerino si è soffermato sull’ottima gara disputata fin qui, ma la prerogativa per il secondo tempo sarà quella di non perdere la concentrazione per portare a casa i 3 punti.

Bennacer Milan Salernitana

L’ex Empoli ha analizzato anche quella che è stata la sua lunga assenza – tra i titolari – dal rettangolo di gioco, svelando quali sono i segreti per tornare a fare subito bene.

“Sicuramente è una partita dove abbiamo tanto possesso palla, dobbiamo stare concentrati e continuare a fare così. Facciamo attenzione a non fare errori e proviamo a fare un altro gol. Cerco di dare sempre tutto per imparare, sia quando gioco che quando non gioco. Provo, magari sbaglio, ma è importante per ritrovare gli automatismi“.