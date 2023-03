Milan, novità Brahim Diaz: non solo il Real, spunta una nuova pretendente

La prossima sessione di calciomercato sarà molto importante per il Milan. Infatti, i rossoneri dovranno definire il futuro di diversi calciatori in scadenza di contratto e la possibilità che alcuni calciatori importanti della rosa di mister Stefano Pioli possano lasciare c’è.

Il futuro di Brahim Diaz è ancora incerto perché il Milan non ha ancora trovato l’accordo con il Real Madrid per l’acquisto a titolo definitivo. Il trequartista spagnolo è valutato 22 milioni ma nei prossimi incontri la dirigenza rossonera proverà ad abbassare le pretese.

Novità per Brahim Diaz

Brahim Diaz, trequartista del Milan

La trattativa non sarà affatto facile perché per il fantasista rossonero e secondo quanto riferito da Tuttosport, anche l’Arsenal sarebbe interessato all’acquisto. Arteta lo conosceva già ai tempi del Manchester City quando era secondo di Pep Guardiola.

Ad oggi Brahim Diaz vanta 4 gol e 2 assist in 23 presenze nel campionato di Serie A e ha realizzato una rete nelle sue sei presenze in Champions League. Le trattative per farlo diventare a tutti gli effetti non saranno semplici e la concorrenza inglese potrebbe complicare i piani rossoneri.