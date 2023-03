Calciomercato, attento Milan: una big di Premier piomba su Brahim

Da qualche giorno è iniziata una sosta che servirà (e non poco) a Stefano Pioli e ai suoi uomini per cercare di riprendere la giusta carreggiata in vista del ritorno in campo.

Il prossimo step in campionato, contro il Napoli di Spalletti, sarà duro da affrontare, ma rappresenterà anche un banco di prova per quelle che saranno le prossime due sfide di Champions League contro i partenopei.

Diversi giocatori chiave della rosa di Pioli, soprattutto in vista del doppio confronto europeo, sono chiamati al riscatto dopo alcune prestazioni sottotono, uno di questi è senza dubbio Brahim Diaz.

Brahim Diaz Arsenal Milan

Brahim ai saluti? L’Arsenal prova l’Odegaard-bis!

Il fantasista spagnolo non è certo al 100% di una permanenza a Milano in vista della prossima stagione, sia per le dinamiche di riscatto del Real Madrid sia per alcune tentazioni da campionati esteri.

Su tutte, come riportato da TMW, il corteggiamento dell’Arsenal di Mikel Arteta che, nella prossima estate, vorrebbe strappare Brahim al Milan e al Real Madrid.

I Gunners, però, non sono l’unica minaccia dalla Premier League: anche Chelsea e Newcastle avrebbero chiesto informazioni per il 10 rossonero.