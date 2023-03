Calciomercato Milan, conferme sull’obiettivo: è sfida a Liverpool e United

Iniziata ormai da qualche giorno, la sosta per le Nazionali ha dato modo ai tifosi più accaniti di tirare un po’ il fiato, in attesa del rientro ad aprile e del conseguente rush finale di stagione. Tra derby italiano ai quarti di Champions e posto fra le prime 4 ancora in bilico, di questo discorso fa ovviamente parte il Milan.

Stefano Pioli

I tifosi della compagine di Stefano Pioli potranno infatti sfruttare questi giorni di pausa per prepararsi al duro mese di aprile, lasciandosi incuriosire dalle tante e nuove news di mercato. Come spesso succede durante lo stop ai campionati infatti, il tema calciomercato sale spesso alla ribalta, con scenari attuali che rendono protagonista anche il Milan.

Cresce l’interesse del Milan per Grujic, è sfida a tre con due club di Premier

Centrocampista serbo classe ’96, Marko Grujic è uno dei nomi più monitorati e ricercati attualmente in Europa. In forza al Porto ormai da 3 anni, le ultime prestazioni del calciatore in Portogallo hanno fatto invaghire di lui diversi club. L’interesse da parte del Milan per il serbo è stato già annunciato in mattinata dal Corriere dello Sport, ma dal Belgrado Telegraaf arrivano nuove news in merito.

Marko Grujic

Secondo il quotidiano di Belgrado, per il serbo è forte anche l’interesse di Liverpool e United, con un sondaggio già però avviato dal Milan per Grujic. Ad attirare la dirigenza del diavolo, la duttilità e l’esperienza accumulata negli anni dal centrocampista, capace di giocare abilmente in mediana ma abile anche ad agire sulla trequarti (nonostante i 1.90 metri di altezza). L’attuale valutazione è inoltre di 15 milioni di euro, che rendono il calciatore del Porto un affare in quanto a qualità/prezzo.

Il contratto di Grujic lo lega ai portoghesi fino al 2026, ma egli stesso ha più volte espresso la propria voglia di giocare in un top club. Fra le big di Premier, anche il Milan attende dunque silente, a caccia di un affare che potrebbe ulteriormente rinforzare la mediana rossonera.