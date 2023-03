Milan sempre più intenzionato a riscattare Brahim Diaz: la posizione del Real

A breve, il Milan e il Real Madrid dovranno decidere il futuro di Brahim Diaz poiché il prestito ai rossoneri scadrà al termine della stagione.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, i due club non hanno ancora risolto la situazione: dal canto suo, il Diavolo sembrerebbe sempre più intenzionato a confermare lo spagnolo in rosa, ma non alle cifre attualmente pattuite con il club spagnolo.

Difatti, alla scadenza del prestito biennale pattuito nell’estate del 2021, i rossoneri potrebbero riscattare il cartellino del n°10 per 22 milioni di euro. Le merengues, invece, si sono riservate l’opzione di controriscatto a 27 milioni.

Milan Riscatto Brahim Diaz

Brahim Diaz, il Milan punta ad ottenere uno sconto: attesi incontri con il Real

In questa stagione, Brahim sta avendo ripagando ampiamente la fiducia riposta in lui dalla dirigenza e dall’allenatore Stefano Pioli: finora, l’ex Manchester City ha messo a segno 5 reti in 29 in tutte le competizioni ed è dunque a sole due reti dal suo record personale, risalente alla prima stagione in Italia.

Nonostante ciò, il Milan preferirebbe comunque lasciar scadere l’attuale accordo, per poi sedersi solo successivamente al tavolo delle trattative con il Real Madrid, al fine di ottenere un importante sconto. Al momento, però, non è ancora chiara la posizione del club di Florentino Perez in merito alla vicenda.