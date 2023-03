Calciomercato Milan, doccia fredda per i rossoneri: un giocatore dirà addio in estate

Il Milan da diverso tempo sta valutando come muoversi per acquisire definitivamente Brahim Diaz dal Real Madrid. Già nei giorni scorsi la permanenza dello spagnolo a Milano sembrava in salita, e dalla Spagna arriva un’ulteriore doccia gelata per i rossoneri.

Il Real Madrid punta su Brahim Diaz, addio al Milan a fine stagione?

Arriva una batosta per la dirigenza rossonera e tutta la tifoseria. Difatti al termine della stagione Brahim Diaz probabilmente saluterà Milano definitivamente. Come riporta il quotidiano sportivo spagnolo AS, il Real Madrid ha deciso che Brahim Diaz ritornerà a vestire la maglia blancos, e dunque resterà a Madrid.

Brahim Diaz, Milan, Real Madrid

Sempre dalla Spagna hanno fatto sapere come il Milan non ha nessuna opzione per il riscatto di Brahim Diaz. Dunque i rossoneri hanno valorizzato alla perfezione Brahim, sgrezzandolo nel corso di queste due stagioni, ma senza aver alcuna possibilità di acquistarlo definitivamente. Quindi al termine della stagione 2022/23, Brahim Diaz saluterà il Milan per ritornare, e questa volta per restare, al Real Madrid.