Calciomercato Milan, Maldini e Massara tentano il colpo a parametro zero: l’obiettivo gioca in Francia!

Si tenta l’affondo. L’argomento calciomercato rimane comunque un topic molto attuale in quel di Milanello: il Milan inizia a guardarsi intorno, in vista della prossima riapertura del mercato. L’obiettivo è quello di poter ampliare e magari completare la rosa in vista della prossima stagione.

Tanti i nomi che negli ultimi mesi sono stati accostati all’ambiente rossonero: tra tutti l’ex Roma Nicolò Zaniolo, fortemente cercato dal Milan durante le ultime battute della sessione di mercato invernale. Ora però, sembra esserci un nuovo nome in cima alla lista dei desideri del Diavolo.

Il calciatore in questione è una nota conoscenza dell’intero panorama calcistico europeo, ed è riuscito a mettersi in mostra in questi anni come effettivo a difesa della maglietta del Lione, in quel del campionato francese.

Ora, potrebbe essere arrivato il momento giusto per provare a cambiare aria, per provare ad affrontare nuove sfide, per provare nuovi stimoli. Il suo nome è Houssem Aouar.

Houssem Aouar Lione

Calciomercato: il Milan pensa ad Aouar

Come riportato anche dal quotidiano calcistico transalpino Footmercato, Maldini e Massara starebbero già lavorando per portare il francese classe 1992 al Milan.

Il trequartista n.8 del Lione arriverebbe a parametro zero.

Giulio De Pino