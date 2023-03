Morata al Milan? Novità importanti sul possibile affare

Ci sono importanti aggiornamenti riguardo l’indiscrezione sul presunto interesse del Milan per Alvaro Morata.

In mattinata, la Gazzetta dello Sport aveva lanciato la news del possibile ritorno dell’attaccante spagnolo in Italia, stavolta a Milano, sponda rossonera.

Difatti, a causa del continuo ballottaggio con Memphis Depay per il posto da centravanti titolare, l’ex bianconero sembrerebbe intenzionato a lasciare l’Atletico Madrid durante la finestra di mercato estiva.

Calciomercato Milan Morata

Calciomercato Milan, prime smentite sulla trattativa per Morata

Vista anche l’imminenza della scadenza del suo contratto con i colchoneros (giugno 2024), Morata potrebbe arrivare per 15-20 milioni di euro. Si tratterebbe dunque di un acquisto low cost, ideale per rinforzare il reparto offensivo rossonero della prossima stagione.

Eppure, secondo quanto riportato da Sportmediaset, il suo profilo non sarebbe particolarmente gradito dalla dirigenza rossonera, che preferirebbe piuttosto puntare su altri obiettivi. Smentito il possibile approdo al Milan, per l’attaccante classe 1992 rimane aperta la pista MLS, anche se quest’ultimo auspicherebbe invece per un ritorno alla Juventus.