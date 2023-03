Calciomercato Milan, torna di moda l’Attaccante della Premier: può tornare in Italia

La stagione rossonera fin qui ha presentato molti alti e bassi, il periodo tra gennaio e febbraio è stato un vero incubo per Pioli e i suoi che dopo 2 anni e mezzo praticamente perfetti culminati con la vittoria dello scudetto la scorsa stagione hanno dovuto fare i conti con una flessione di rendimento e risultati non indifferente.

Il peggio sembra ormai passato con le 4 vittorie consecutive tra Serie A e Champions League con 0 gol subiti, una rivoluzione che passa tutta dalle idee del tecnico rossonero capace, con molto coraggio, di trasformare il modulo e il modo di giocare della sua squadra con una nuovissima difesa a 3.

Calciomercato Milan Scamacca

Milan, spunta il nome di Scamacca

Il problema in zona gol però sussiste: con l’età che avanza sia per Giroud che per Ibrahimovic tornato da poco da un gravissimo infortunio e con Origi fin qui molto deludente, la società rossonera sta iniziando a guardarsi intorno per la prossima finestra di calciomercato estiva.

La poca lungimiranza da parte della dirigenza nel reparto offensivo è lampante, ora Maldini e Massara dovranno puntare tutto su un centravanti giovane e di qualità per la prossima stagione e nelle ultime ore sta circolando il nome di Gianluca Scamacca.

L’attuale attaccante del West Ham è già stato accostato alla società rossonera in passato ma per varie ragioni anche di natura economica non ci furono gli estremi per concretizzare la trattativa tra il Milan e il Sassuolo.

La scorsa estate il centravanti italiano ha accettato la proposta degli Hammers per confrontarsi coi migliori al mondo nel campionato più bello del mondo ma complice il poco spazio avuto a disposizione fino ad ora, la società rossonera starebbe pensando in maniera decisa ad un ritorno in Italia dell’ex attaccante neroverde.