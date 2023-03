Roma-Juventus preoccupa il Milan: cambia la classifica per i rossoneri

Dopo un difficile inizio di 2023, da un po’ di tempo sembrava che il Milan fosse riuscito a ritrovare la retta via, ma la sconfitta del Franchi ha complicato il cammino dei rossoneri verso la conquista di una qualificazione in Champions League.

A complicare maggiormente le cose ci ha pensato la Roma. Dopo un primo tempo con poche emozioni, i giallorossi hanno battuto in casa la Juventus 1-0, grazie ad una prodezza da fuori area di Gianluca Mancini.

La vittoria della Roma contro la Juve infiamma la lotta Champions: ecco come cambia la classifica

Con il successo ottenuto contro i bianconeri, la Roma agguanta il Milan in classifica, a quota 47 punti e infiamma la lotta per conquistare un posto in Champions League.

Classifica provvisoria Serie A

In tre punti ci sono ben 4 squadre: Inter a 50 punti, Lazio a 48 e Roma e Milan a 47. Più defilata l’Atalanta a quota 42 punti.

Nonostante il dominio incontrastato del Napoli in testa alla classifica, si prospetta un finale di campionato accesissimo in zona Europa.