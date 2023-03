“Due giocatori si allenano a parte”: la notizia verso Napoli-Milan!

In vista del big match valido per la ventottesima giornata di Serie A contro il Milan, il Napoli si sta preparando a Castel Volturno agli ordini di Spalletti. I partenopei hanno svolto una seduta in mattinata, dove si sono rivisti in campo anche i giocatori rientrati dagli impegni con le loro Nazionali. Intanto arrivano conferme anche sulla disponibilità di un giocatore al rientro dall’infortunio.

Il Napoli si prepara per la sfida contro il Milan

Milan Napoli Allenamento Raspadori

La squadra allenata da Luciano Spalletti si è ritrovata in mattinata all’SSCN Konami Training Center per svolgere l’allenamento odierno in preparazione del match di domenica sera al Maradona contro il Milan. L’allenatore dei partenopei ha ritrovato quest’oggi Elmas, Rrahmani, Olivera, Simeone, Kvaratskhelia, Kim e Ostigard, rientrati dai loro impegni con le Nazionali.

Di seguito il report sull’allenamento odierno:

“Il gruppo ha svolto una prima fase di attivazione seguita da partitella a tema a campo ridotto.

Successivamente la squadra è stata impegnata in esercitazione tecnico tattica.

Raspadori ha fatto l’intera seduta col gruppo. Demme e Bereszynski hanno svolto lavoro personalizzato in campo”.

Si segnala dunque il pieno recupero di Giacomo Raspadori in vista della sfida contro i rossoneri, con l’attaccante italiano che sta rispondendo bene atleticamente dopo il lungo infortunio che l’ha tenuto lontano dai campi oltre un mese. Ancora personalizzato per Demme e Bereszynski, alle prese con i rispettivi infortuni e lontani dalla condizione ottimale.