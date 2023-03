Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: De Ketelaere e Rebic dal 1′. Torna Bennacer

Fresco di vittoria 2-0 sull’Atalanta e in attesa di giocarsi l’accesso ai quarti di Champions contro il Tottenham, il Milan di Stefano Pioli giunge alla corte della Fiorentina, in una sfida che si preannuncia viva e ricca di emozioni. Un Franchi tutto esaurito attende infatti le due compagini nel ricordo di Davide Astori, storico capitano viola scomparso in situazioni tragiche ormai 5 anni fa.

Stefano Pioli

Ritorno da ex a Firenze, dunque, per un Pioli pronto a rendere omaggio a colui che fu capitano della sua Fiorentina. Chiamato a rispondere al sorpasso Lazio al secondo posto, il Milan si presenta in terra Toscana quasi al gran completo, salvo l’assenza di Brahim Diaz fermato da un guaio fisico in settimana. A pochi minuti dall’inizio dell’incontro, sono quindi state diramate le formazioni ufficiali.

Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali

Poche sorprese da ambo le parti nella sfida tributo all’eterno Davide Astori, con la fiducia di Vincenzo Italiano ancora riposta a pieno in Arthur Cabral. Conferma invece le sensazioni della vigilia Stefano Pioli, che torna a schierare Bennacer dal 1′ così come De Ketelaere e Rebic a ridosso dell’attacco.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biragi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Cabral. All: Italiano.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Bennacer, Tonali, Hernandez; De Ketelaere, Rebic; Giroud. All: Pioli.