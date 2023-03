Italiano certo: “Affrontiamo un Milan in fiducia, sarà una bella gara”

A breve andrà in scena la sfida tra Fiorentina e Milan, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Il Milan è reduce da quattro vittorie consecutive senza subire reti e questa sera ha la possibilità di proseguire su questa striscia.

Dall’altra parte ci sarà la Fiorentina di Italiano, anch’essa reduce da un ottimo momento. Il tecnico dei Viola ha presentato la sfida nel pre gara ai microfoni di Sky.

Vincenzo Italiano

Italiano: “Sarà una bella partita”

Di seguito le parole del tecnico della Fiorentina:

“Che Milan si aspetta? Un Milan che è ripartito dopo un momento non positivissimo, un Milan in fiducia e con un’autostima molto alta e dall’altra parte ci siamo noi che siamo riusciti ad ottenere dei punti importanti e una discreta continuità. Stiamo bene penso si possa assistere ad una bella partita.

Cabral? Sta dimostrando di riuscire ad essere concreto è subentrato bene in alcune partite ed è quella cosa che fa la differenza, sta rispondendo con prestazioni e con gol. Anche Jovic sta facendo bene, ma Arthur sta avendo continuità. Ikone può mandare in gol i suoi compagni, può farlo con più continuità ed è anche lui in un buon momento”