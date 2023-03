Pioli non ha dubbi: “Abbiamo perso per questo errore”, poi la rivelazione verso il Tottenham

Come un fulmine a ciel sereno, il Milan di Pioli crolla in quel di Firenze contro la Fiorentina di Italiano. Nico Gonzalez dagli 11 metri e Luka Jovic firmano l’incredibile debacle rossonera, cui neanche il gol allo scadere di Theo Hernandez riesce a mettere una pezza.

Fiorentina-Milan

Il Milan di Pioli è dunque ufficialmente terzo, superato dalla Lazio vincente a Napoli e in attesa del risultato dei cugini dell’Inter. Non un ottimo biglietto da visita maturato al Franchi per i rossoneri, cui morale in vista della Champions potrebbe essere compromesso. Di questo e tanto altro si è parlato nel post-partita Sky, cominciato immediatamente dopo il triplice fischio.

“Abbiamo sprecato troppo e messo poca intensità”, Pioli spiega la sconfitta a Sky

Cade il Milan nel ricordo di Davide Astori, contro la miglior Fiorentina apparsa in stagione. I rossoneri appaiono dunque scarichi in un Franchi totalmente sold-out, perdendo anche contatto con il secondo posto in Serie A. Ha provato a trarre delle conclusioni sulla gara Stefano Pioli, deluso dalla prestazione dei suoi ed intervenuto ai microfoni di Sky nell’immediato post-partita:

“Abbiamo preparato la partita come ogni sfida importante ma la Fiorentina ha fatto meglio di noi sia nel primo che nel secondo tempo. Paghiamo l’esserci svegliati troppo tardi, il non aver capitalizzato le occasioni e l’esser arrivati sempre in ritardo sulle seconde palle. Abbiamo perso perché loro hanno fatto molto meglio di noi, non perché pensavamo al Tottenham. Dispiace non aver saputo dare continuità alla prestazione fatta con l’Atalanta. Aver subito questo scossone condizionerà molto il campionato”. “Penso che questa sconfitta non influenzerà la nostra partita in Champions, così come le due sconfitte subite dal Tottenham non condizioneranno la loro sfida”.

Stefano Pioli

Pioli è poi intervenuto su un particolare dato penalizzante per il suo Milan, analizzando anche la prestazione di Charles De Ketelaere: