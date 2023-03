Fiorentina-Milan, tributo da brividi per Astori: l’omaggio del Franchi (FOTO)

Non è una partita come le altre Fiorentina-Milan di scena questa sera in un Franchi sold-out. 5 anni fa, in circostanze tragiche, scompariva infatti il capitano viola Davide Astori, cui ricordo vive indelebile su tutta la città di Firenze da quel momento.

Davide Astori

Ad affrontarsi questa sera, in un intreccio figlio del destino, sono la prima e l’ultima squadra per cui ha giocato Astori, in un Fiorentina-Milan dalle mille emozioni. Un Franchi tutto esaurito ha dunque reso omaggio al suo ormai eterno capitano, in un tributo da brividi andato in scena poco prima del match.

Video tributo e striscioni, l’omaggio del Franchi a Davide Astori

In un clima struggente, d’innanzi alla famiglia del calciatore presente in tribuna, l’intero impianto toscano ha reso omaggio a Davide Astori. Un video tributo strappalacrime è andato infatti di scena nel pre-partita, accompagnato da cori e bandiere sventolate nello stadio.

Tributo Davide Astori

Durante l’ingresso in campo delle squadre è stato quindi esposto uno striscione in onore di DA13, per cui l’affetto dei tifosi viola è da sempre immancabile. Infine, al minuto 13′ della gara, il gioco si è fermato in un momento di commozione generale. Lacrime ed applausi di uno stadio completamente in piedi nel ricordo di Davide Astori, nel minuto del suo storico numero di maglia.