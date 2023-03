Nella serata di ieri si è giocata Svezia-Belgio, partita valevole per le qualificazioni all’Europeo 2024, con Romelu Lukaku assoluto vincitore del match con una tripletta. Zlatan Ibrahimovic invece ha disputato appena 17 minuti di gioco.

Al termine della partita Romelu Lukaku, autore di una tripletta, è tornato a parlare di Zlatan Ibrahimovic con le seguenti dichiarazioni per TV6:

“È un guerriero, un giocatore che è stato al top per tanti anni e che va rispettato. Tanto di cappello per ciò che fa a quell’età… Non c’è assolutamente rancore nei suoi confronti, solo rispetto”.