Bennacer titolare a Firenze? Pioli ha deciso come gestirlo: le ultime sul suo rientro

Dopo un mese di assenza, Ismael Bennacer è finalmente tornato a disposizione di Stefano Pioli, che ha già in mente un piano per gestire il suo ritorno in campo.

L’ultimo allenamento svolto dal centrocampista algerino insieme al resto dei suoi compagni risaliva addirittura al 12 febbraio, quando aveva provato a stringere i denti in vista dell’andata degli ottavi di finale di Champions contro il Tottenham, ma senza successo.

Ieri, però, l’ex Empoli è tornato ad allenarsi in gruppo a Milanello, dando segnali positivi sul suo definitivo recupero dall’infortunio. Pertanto, toccherà al tecnico Pioli decidere quando il n°4 rossonero potrà tornare in campo.

Bennacer Rientro Fiorentina Tottenham

La gestione di Bennacer dopo l’infortunio: si punta al ritorno tra i titolari a Londra contro il Tottenham

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nonostante la squalifica di Krunic e l’emergenza a centrocampo, la presenza di Bennacer dal primo minuto contro la Fiorentina è ancora in dubbio. In ogni caso, la sua convocazione è quasi certa e, anche se dovesse sedere inizialmente in panchina, potrebbe avere un discreto minutaggio a gara in corso.

Difatti, l’obiettivo dell’allenatore rossonero è quello di averlo al top della condizione e di schierarlo tra i titolari l’8 marzo al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, in occasione del ritorno degli ottavi di finale contro la squadra di Antonio Conte.