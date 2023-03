Infortunio Brahim Diaz, l’aggiornamento da Milanello: ci sarà contro il Tottenham?

In dubbio. Il Milan, uscito sconfitto dalla partita di campionato giocata con la Fiorentina, è tornato subito al lavoro, in vista del prossimo, fondamentale appuntamento: il ritorno degli ottavi di finale della Champions League, previsti per mercoledì.

Ad attendere i rossoneri in quel di Londra ci sarà il Tottenham: la squadra di Stefano Pioli, forte dell’ 1 a 0 strappato nella partita di andata, vuole assicurarsi un posto tra le 8 migliori squadre d’Europa. D’altro canto però, gli Spurs cercheranno di rendere la vita più che difficile al diavolo.

Partita di andata, che era stata decisa da un goal del n.10 rossonero Brahim Diaz. Ed il nome più caldo di queste ultime ore rimane sempre il suo, vista la sua possibile assenza nella partita di ritorno.

Brahim Diaz Milan

Tottenham-Milan: Brahim Diaz verso il forfait?

Come riportato anche dal giornalista di Sky Peppe Di Stefano, inviato a Milanello, l’ex Real Madrid ha svolto un allenamento personalizzato, a causa del trauma distorsivo al ginocchio subito prima della partita con la Fiorentina.

L’allenamento di domani aiuterà quindi a capire se Brahim potrà essere convocato o meno per la partita con il Tottenham.

Se dovesse effettivamente mancare, salgono le quotazioni di Krunic come possibile sostituto.

Giulio De Pino