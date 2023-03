ULTIM’ORA – Tegola per Pioli: l’esito degli esami di Kalulu

Pierre Kalulu è, senza se e senza ma, la miglior scoperta dell’era Maldini. Il giovane difensore francese è stato acquistato dal Lione per soli 400 mila euro, e ad oggi il suo valere è aumentato di almeno 100 volte.

Perno della difesa campione d’Italia lo scorso anno, è uno dei pochi non colpevoli di questa stagione negativa del Milan targato Pioli.

Kalulu, convocato dalla Francia U21, è stato costretto a lasciare il ritiro della nazionale e saltare quindi l’amichevole contro la Spagna, per un fastidio muscolare.

Kalulu Infortunio Milan

L’ESITO DEGLI ESAMI DI KALULU

Il difensore del Milan si è sottoposto questa mattina ad esami di controllo che hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro.

Per rivederlo in campo, a disposizione di Pioli, potrebbero volerci dalle due alle quattro settimane, ma settimana prossima verranno effettuati ulteriori controlli per stabilire esattamente le tempistiche per il recupero.

Pioli potrebbe optare sempre per la difesa a tre, ma resta complicato schierare in contemporanea Kjaer e Thiaw dal primo minuto, ragion per cui potrebbe avere un maggior minutaggio capitan Calabria, agendo da braccetto di destra.