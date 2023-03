Cassano si scaglia contro Leao dopo Fiorentina-Milan: “Fa una fatica allucinante!”

Come di consueto, il lunedì sera alla Bobo Tv vengono analizzati i temi che hanno caratterizzato la giornata di campionato appena conclusa o, in caso di monday night, in corso di svolgimento.

Antonio Cassano in un modo o nell’altro fa sempre parlare di sé a causa delle sue colorite opinioni. L’ex attaccante barese non ha mai avuto peli sulla lingua, esprime il suo parere fuori dai danti andando sprezzante incontro a critiche che sembrano non toccarlo minimamente.

Questa volta a farne le spese è stato Rafael Leao. Il Milan è uscito sconfitto dalla trasferta di Firenze e il gioiello portoghese non ha di certo brillato.

Leao Cassano Bobo Tv

Questo il giudizio di Cassano su Leao: Leao in Italia non fa la differenza, anzi, fa una fatica allucinante!

Dichiarazioni brevi, ma sicuramente risonanti. Leao è considerato dai più come uno dei giocatori più impattanti del nostro calcio, specie dopo quanto dimostrato nell’anno dello scudetto milanista.

Non curante del possibile impatto mediatico, Cassano dice la sua. D’altronde si sa, fantantonio non fa prigionieri.