Leao-Milan, Di Marzio svela: “Per il rinnovo c’è anche un’altra formula”

To leave or not to leave. Questo il dilemma che avvolge i pensieri di Rafael Leao, ancora indeciso sul da farsi. Il Milan ha dato un ultimatum di 15 giorni al portoghese, il quale dovrà scegliere se rimanere a Milano. Se così non fosse, in estate partirebbe l’assalto al classe 1999 e il Diavolo sarebbe costretto a considerare seriamente offerte inferiori al suo cartellino.

In poche settimane sarà quindi sciolto ogni dubbio sul futuro del numero 17. Nella giornata odierna Leao ha mandato un segnale incoraggiante alla tifoseria, incoraggiando Szoboszlai a raggiungerlo alla corte di Pioli attraverso un commento su un post Instagram dell’ungherese. Ma non è tutto.

Leao Milan formula rinnovo

Leao, il Milan si gioca l’ultima carta per il rinnovo: svelata la formula

L’indizio appena riportato si affianca ad una carta che potrebbe giocarsi la società rossonera riguardo la formula del rinnovo. La notizia è stata svelata a Sky Sport da Gianluca Di Marzio.

Il noto esperto di calciomercato ha dichiarato quanto segue in merito alla questione del prolungamento: