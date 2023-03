Leao-Milan, situazione rinnovo: succederà in queste settimane!

Altra debacle per il Milan di Stefano Pioli, che è uscito sconfitto dalla Dacia Arena per 3-1 prima di mettere in pausa il campionato per le prossime due settimane. Una performance sottotono dei rossoneri, sopraffatti dalle qualità dell’Udinese che è riuscito ad imporre il proprio gioco portando a casa tre punti importanti in ottica classifica.

Difficoltà Leao: la situazione contrattuale

Tra le luci più spente del Milan c’è sicuramente Rafael Leao. Protagonista indiscusso nella scorsa stagione della scudetto, quest’anno il talento portoghese sta avendo difficoltà ad esprimersi al meglio. Tanta pressione e una situazione contrattuale ancora in via di definizione incidono sulle prestazioni del calciatore, autore comunque di 8 reti e 7 assist in campionato.

FOTO: Leao

Rafael Leao ha il contratto in scadenza alla fine di giugno 2024 e la società e l’entourage del calciatore sono a lavoro per definire il rinnovo. Il club non ha alcuna intenzione di perdere l’attaccante a parametro zero nella prossima stagione, quindi entro quest’estate si dovrà giungere a un accordo: o per il rinnovo o per la cessione.

Rinnovo o cessione? Le ultime

Leao è attualmente insieme ai suoi cari, come gli ha consigliato Stefano Pioli, per trascorrere qualche giorno in famiglia prima di mettersi a disposizione della Nazionale. Entro questa settimana o al massimo nella prossima è previsto un altro incontro di persona o eventualmente telefonico tra entourage e società per provare a sciogliere il nodo del rinnovo.

A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che sottolinea anche una distanza sul prezzo, considerando che il valore del calciatore è calato molto in questi mesi.