Calciomercato, la Juve sfida il Milan per il bomber: le ultime

Il Milan continua ad essere alla ricerca di un attaccante da inserire nel gruppo squadra per il post Ibrahimovic. Infatti, per Maldini & Co, non è sufficiente avere Origi e giocarsi Rebic o De Ketelaere come jolly. L’osservato speciale gioca in Premier League, ma c’è la concorrenza della Juventus.

Milan, la situazione di Scamacca

Gianluca Scamacca è, secondo Fichajes.net, nel mirino del Milan per diventare la colonna portante dell’attacco rossonero. Infatti la dirigenza del Milan vorrebbe portare l’ex Sassuolo a San Siro per renderlo il fulcro del reparto offensivo del Diavolo.

FOTO: Scamacca-West Ham

Tuttavia il Milan dovrà superare la concorrenza di uno dei rivali di sempre: la Juventus. Infatti, sempre secondo il portale spagnolo, la lotta per la punta centrale è appena all’inizio. La Juve potrebbe partire leggermente in vantaggio, però dovrebbe prima fare cassa con alcune cessioni.

Infatti la Juventus andrebbe sul giocatore del West Ham se dovesse arrivare un’offerta sostanziosa per Dusan Vlahovic. Data questa conditio sine qua non, il Milan potrebbe comunque puntare sull’attaccante italiano che sta trovando poco spazio in Inghilterra.

Enrico Coggiola