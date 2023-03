Il Milan cerca rinforzi in difesa, occhi sul giocatore di Serie A: sarà derby con l’Inter

Il Milan, dopo quattro vittorie consecutive, è caduto nuovamente in Serie A contro la Fiorentina. Nonostante la battuta d’arresto, però, sembra che il peggio sia passato e che la squadra che è andata in grandissimi difficoltà tra gennaio e febbraio sia riuscita a risollevarsi.

In quel periodo, però, il reparto che è andato maggiormente in difficoltà è stato quello difensivo. L’ingresso tra i titolari di Malick Thiaw sembra aver ridotto i problemi in difesa ma la dirigenza rossonera è al lavoro per rinforzare il parco difensori a disposizione di Pioli.

Dopo i tanti nomi che sono circolati nelle ultime settimane, dalla Spagna ne arriva un altro di assoluto blasone.

Secondo il quotidiano Sport, infatti, Maldini avrebbe messo gli occhi su Samuel Umtiti, centrale francese campione del Mondo nel 2018.

Samuel Umtiti Lecce

Mercato Milan: idea Umtiti per la prossima stagione

Dopo alcune stagioni opache e ricche di infortuni al Barcellona, la scorsa estate Umtiti è arrivato in prestito a Lecce per rilanciarsi.

Con la maglia salentina, l’ex Barcellona sta disputando una buona stagione che gli hanno permesso di finire nei radar dei top club italiani.

Sempre secondo quanto riferisce Sport, infatti, oltre al Milan sul giocatore ci sarebbe anche l’Inter. Entrambe le possibili destinazioni, però, potranno diventare realtà solo se Umtiti dovesse lasciare definitivamente il Barcellona.