Tottenham-Milan, Pioli costretto al cambio: infortunio per un giocatore!

Problemi per il Milan: si è infortunato Junior Messias che è stato costretto ad uscire dal campo. L’esterno brasiliano stava giocando una buona partita ma ha dovuto lasciare il campo per un problema muscolare. Al suo posto è entrato Saelemaekers che si è messo nella sua solita posizione a destra. I rossoneri, inoltre, potevano sbloccarla con Brahim Diaz come nell’andata ma una parata di Forster ha negato lo 0-1 che avrebbe indirizzato la partita.

L’esterno brasiliano si è toccato il bicipite femorale e nei prossimi giorni, inevitabilmente, verranno fatti gli esami del caso. Una causa sono certamente le tante partite giocate in pochi giorni e i rossoneri hanno anche avuto diversi infortunati negli ultimi mesi.

Ora piano piano Pioli sta recuperando tutti anche se ci sono ancora alcuni giocatori non al meglio come Bennacer e Florenzi. Ibrahimovic, invece, sembra stia ritrovando una buona condizione dato che ha anche giocato degli spezzoni nelle ultime partite.