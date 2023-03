Milan, novità sul futuro di Brahim Diaz: il Real Madrid ha preso la sua decisione!

Arrivano novità circa il futuro di Brahim Diaz. Il talento spagnolo ha disputato una prima parte di stagione davvero notevole, mettendo in mostra gran parte del suo potenziale che sino a quel momento si era visto di rado.

Lo spagnolo è al Milan per il secondo anno, i rossoneri hanno rinnovato il prestito per un ulteriore annata dopo la sua prima stagione in Italia. In questo caso, una volta terminato il prestito, i rossoneri avranno qualche margine in meno di trattativa con il Real Madrid.

Brahim Diaz Milan Real Madrid

Come riportato dal quotidiano iberico As, il Real starebbe pensando di tenere in rosa Brahim Diaz per la stagione 2023-2024. Decisione che, se confermata, comporterebbe un prolungamento contrattuale con i blancos fino al 2027. Al terzo tentativo dunque, Diaz potrebbe rimanere.

Milan che perderebbe il suo numero dieci e in tal caso si troverebbe costretto ad intervenire sul mercato. Se i rossoneri vorranno fare un tentativo per tenerlo dovranno sedersi al tavolo con il Real Madrid e trattare. Il tempo dei prestiti è scaduto.