Fontana non ha dubbi su Cardinale: nuovo annuncio sullo stadio

Sono ormai diversi anni che tiene banco l’idea di dotare le due squadre di Milano di un nuovo stadio che vada a sostituire San Siro.

Il Meazza infatti, nonostante sia considerato un tempio del calcio italiano ed europeo, sta stretto ad Inter e Milan per motivi soprattutto economici.

Riguardo al tema è intervenuto anche Attilio Fontana, intervistato durante la presentazione dell’accordo di partnership tra Consorzio Cooperative Lavoratori e Coima.

Il Presidente della Regione Lombardia si è detto d’accordo sulla necessità di un nuovo stadio: “Le squadre di Milano hanno necessità di avere stadi di ultima generazione perché ormai è risaputo che per mantenere un certo livello c’è anche il bisogno di un concorso economico”.

Fontana inoltre ha rivelato di essersi consultato anche con Cardinale, il proprietario del Milan: “Ho ascoltato l’attuale proprietario del Milan che mi ha espresso l’idea che vorrebbe realizzare. L’idea mi sembra bella, approfondiamo e poi chi dovrà decidere deciderà”.

Il Presidente lombardo quindi non si sbilancia e sembra che la decisione sul nuovo stadio sia destinata a non arrivare in tempi brevi.