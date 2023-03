Cassano stuzzica Pioli: sulla Champions League

L’ex calciatore rossonero Antonio Cassano non le manda a dire: importanti critiche a Pioli e al Milan per il recente rendimento in campionato.

Eccezion fatta per il passaggio ai quarti di finale di Champions League, il 2023 del Diavolo si sta rivelando sempre più amaro.

Dopo la crisi vissuta a gennaio e i segnali di ripresa a febbraio, le ultime tre giornate senza vittorie in Serie A hanno messo in seria difficoltà il piazzamento tra le prime quattro, valevole la qualificazione alla massima competizione europea anche nella prossima stagione.

Milan Cassano Quarto Posto Pioli

Milan, Cassano: “Quarto posto a rischio se Pioli non cambia il modulo”

Nonostante abbiano conquistato un solo punto nel mese di marzo, gli uomini allenati da Stefano Pioli si ritrovano ancora al quarto posto. Eppure, il margine sulle contendenti rimane irrisorio e un’altra sconfitta potrebbe risultare cruciale.

Del deludente stato di forma del Milan ne ha parlato Antonio Cassano in diretta alla Bobo Tv: