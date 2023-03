Milan, futuro di Origi in bilico: i possibili scenari per l’estate

Approdato a Milano tra l’entusiasmo generale, Divock Origi non ha rispettato le attese. Il giocatore capace di vincere tutto, o quasi, a Liverpool non si è altrettanto imposto nel Milan.

Il belga, il quale era indicato il maggior indiziato a scalzare la titolarità di Giroud, non ha mai trovato la giusta continuità e il giusto rendimento, anche a causa dell’infortunio patito alla fine della passata stagione da cui non ha mai recuperato totalmente.

I soli due gol all’attivo gli sono costati anche parte della fiducia di Pioli, il quale nella sfida contro l’Udinese gli ha addirittura preferito il 41enne Ibrahimovic.

Milan cessione Origi

Milan, valutazioni sulla permanenza di Origi: cessione a una condizione

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la società rossonera è ancora convinta dell’acquisto di Origi, avvenuto a parametro zero, il cui contratto scadrà nel 2026.

Tuttavia la permanenza a Milano non è da darsi per scontata: qualora un’offerta superiore ai 15 milioni dovesse essere recapitata in via Aldo Rossi, Maldini e Massara potrebbero riflettere seriamente su una possibile cessione.

Tale cifra potrebbe infatti far comodo in casa Milan, visto l’intento del club di aggiungere qualità alla mediana e al reparto offensivo nella prossima sessione di calciomercato.