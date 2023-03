Milan ai quarti di Champions, cambia il calendario di Serie A? L’ipotesi

C’è grande attesa per i sorteggi dei quarti di Champions League che si svolgeranno domani alle ore 12 a Nyon. La presenza di tre squadre italiane attribuisce all’estrazione un fascino che non si viveva dalla stagione 2005/2006, in cui furono Milan, Inter e Juventus ad apparire tra le migliori otto d’Europa.

Ancor più appeal è dato dalla possibilità di una stracittadina sotto la Madonnina, che ricorderebbe la storica semifinale del 2003. Anni in cui la Serie A era al vertice della piramide della Champions.

A prescindere dal possibile abbinamento dal sapore di derby, i tre club presenti nel G8 dovranno prepararsi al meglio per un appuntamento storico. Lo scenario sui quarti di finale si aprirà martedì 11 aprile, data fissata per le prime due sfide. Gli incontri restanti si svolgeranno il giorno successivo, vale a dire mercoledì 12.

Per quanto riguarda le gare di ritorno, appuntamento alla settimana successiva, tra il 18 e il 19 aprile. In base a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in vista di tali impegni, Milan, Inter e Napoli valutano un possibile cambiamento da apportare al calendario per i match di campionato precedenti al turno di Coppa.

Milan Champions League calendario Serie A

Turno di Pasqua, si va verso l’anticipazione per Inter, Milan e Napoli

La giornata di Serie A, antipasto dei quarti di finale, si svolgerà nel weekend di Pasqua. Come da tradizione, ad eccezione della passata stagione, le dieci partite si svolgono tutte nel sabato santo, nella modalità “a spezzatino”.

La 29esima giornata, prevista quindi per sabato 8, vedrà il Diavolo affrontare l’Empoli a San Siro, con calcio d’inizio programmato per le 16.30.

Il club rossonero, al fianco dei partenopei e dei “cugini”, chiederà alla Lega uno spostamento a venerdì 7. Un’istanza che l’organo sembra intenzionata ad accogliere.

La decisione definitiva verrà presa mercoledì 22 marzo, quando verranno anche resi noti gli anticipi e posticipi dalla 30esima alla 34esima giornata.