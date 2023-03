La rinascita del Milan parte da dietro: quanto valgono adesso i difensori rossoneri?

La crisi di risultati vissuta gennaio sembra ormai acqua passata, soprattutto grazie ad una ritrovata solidità difensiva.

Difatti, da quando Stefano Pioli ha deciso di optare per un modulo a 3, il Diavolo ha ritrovato lucidità, continuità e, di conseguenza, la fiducia che gli era mancata al rientro dalla sosta per i Mondiali. L’edizione odierna di Tuttosport ha voluto porre l’accento proprio su come il reparto difensivo sia un vero e proprio “patrimonio” a lungo termine per i rossoneri.

Il valore di mercato dei difensori del Milan: Thiaw, Kalulu, Tomori, Theo e Maignan

Il caso che salta di più all’occhio di questi tempi è quello di Malick Thiaw. Acquistato in estate per 5 milioni dallo Schalke 04, il centrale tedesco ha faticato inizialmente a ritagliarsi il suo spazio. Il tecnico rossonero lo poi ha lanciato nella mischia al momento giusto e, prestazione dopo prestazione, il suo valore è cresciuto esponenzialmente.

Lo stesso si può dire di tanti altri intepreti del pacchetto difensivo milanista. Ad esempio, Pierre Kalulu è stato pescato da Maldini, Massara e Moncada dal Lione per soli 480 mila euro e che, citando il quotidiano torinese, “ora vale almeno 100 volte tanto”.

Un investimento assolutamente azzeccato, così come i 29 milioni spesi per Fikayo Tomori, i 22 per Theo Hernandez e i 14,2 per Mike Maignan. Tuttosport azzarda che, per quanto riguarda il centrale inglese, si dovrebbe parlare almeno di una cifra doppia rispetto a quella per cui è stato riscattato dal Chelsea.

Discorso un po’ più complesso per i due francesi: da quando vestono la maglia rossonera, l’ex Real e l’ex Lille si sono affermati tra i top d’Europa nel proprio ruolo, rendendo dunque difficile stabilire un loro reale valore di mercato, ma che certamente si aggira su somme elevatissime.