Milan, quale futuro per Ibra? Spunta la data dell’incontro con la dirigenza!

Zlatan Ibrahimovic è tornato a tutti gli effetti. Dopo aver stabilito il record di marcatore più anziano di sempre in Serie A, ha riconquistato anche la nazionale svedese dopo più di un anno, scendendo in campo contro il Belgio in una gara valida per la qualificazione ad Euro2024.

A 41 anni compiuti, l’interrogativo che sempre ci si pone quando si parla di lui riguarda il futuro. Al momento, il suo contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno. Lo svedese dice di sentirsi bene, ma dopo le numerose problematiche e i relativi interventi chirurgici che ha subito dovranno essere fatte delle valutazioni approfondite.

Futuro Ibrahimovic Milan

Futuro Ibra, le parti si incontreranno al termine della stagione

Ecco perché, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tutti i discorsi sul futuro di Ibra sono rimandati a fine stagione, quando ci sarà un incontro con la dirigenza rossonera. L’intento è quello di trovare una sentiero percorribile che possa accontentare ambedue le parti.

Poco più di 2 mesi al termine della stagione, tempo che servirà allo svedese per convincere la dirigenza rossonera a puntare un altro anno sulla sua leadership.