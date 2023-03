Ibra, spunta una sorprendente novità: le parole del ct della Svezia spiazzano tutti

Zlatan Ibrahimovic è tornato. Lo svedese sta trovando sempre più minutaggio nelle rotazioni di mister Pioli. Un recupero importante per i rossoneri, che consente maggiore alternanza tra gli uomini offensivi, garantendo allo stacanovista Giroud qualche minuti di riposo in più.

La nuova linfa dello svedese potrebbe aprire le porte ad uno scenario a dir poco sorprendente. Come riportato da Fotbollskanalen, il ct della Svezia Janne Anderson non ha chiuso le porte ad un possibile ritorno del 41enne in nazionale.

Milan Ibrahimovic Svezia

Anderson apre le porte ad Ibra: “Se in forma ci può dare ancora tanto”

Queste le sue parole: “Mercoledì lo scoprirete. Ho già detto che se è in forma ed in salute può dare ancora molto in termini di impegno e leadership, anche se non fosse in grado di partire titolare. Potrebbe fare come al Milan, che gioca poco ma dà tanto”.

L’ultima presenza dello svedese in nazionale risale ad un anno fa, marzo 2022 contro la Polonia. Ibra, appena rientrato dall’infortunio, potrebbe mettere minuti nelle gambe anche con la sua nazionale. Da capire quella che sarà la posizione del Milan a riguardo.