Milan, brutte notizie per Pioli: un titolare si ferma in Nazionale

Il campionato di Serie A si è fermato per far spazio alla pausa Nazionali, che ha visto impegnati un consistente numero di rossoneri: ben 13 convocati, che dovranno affrontare in questi giorni amichevoli e sfide di qualificazione ai tornei continentali.

Tra questi ha dovuto rispondere alla chiamata della propria Nazionale anche Pierre Kalulu, convocato dalla rappresentativa della Francia U21 in vista delle sfide amichevoli contro i pari età di Spagna e Inghilterra.

Infortunio in Nazionale per Kalulu: le ultime

Secondo quanto riferito da RMC Sport, l’U21 francese dovrà fare a meno, in vista dell’amichevole contro la Spagna, di Pierre Kalulu. Il difensore rossonero non ha preso parte nemmeno al clamoroso 4-0 subito dalla Francia contro l’Inghilterra.

Pierre Kalulu

Secondo quanto emerso dalle ultime indiscrezioni il difensore francese avrebbe preso una botta al polpaccio e dovrebbe essere sostituito da Ismael Doukouré dello Strasburgo, convocato dalla selezione Under 20. Ora lo staff medico del Milan dovrà valutarne l’entità per capire se Kalulu potrà prender parte alla prossima sfida di campionato contro il Napoli.