Milan, situazione monte ingaggi: un dato preoccupa la società

Da campione d’Italia in carica il Milan sta vivendo una stagione di alti e bassi, caratterizzata da un ottimo percorso in Champions League e da qualche errore di troppo in Serie A. I rossoneri di Stefano Pioli, infatti, sono ai quarti di finale della massima competizione europea ed occupano il quarto posto in campionato alle spalle di Napoli, Lazio e Inter.

Stipendi e campionato: il confronto

Al di là dei 48 punti conquistati in Serie A, c’è un dato che può preoccupare la società. Il Milan, infatti, nonostante occupi il quarto posto in campionato, è terzo tra i club italiani per gli stipendi dei calciatori. Il monte ingaggi della società rossonera è di 87 milioni, inferiore solo a Inter (133 milioni) e Juventus (160 milioni).

FOTO: Imago, Milan

Cifre superiori a Lazio e Napoli che invece con una spesa inferiore stanno ricavando risultati migliori in campo. Il club di Aurelio De Laurentiis, promotore di una politica di riduzione del monte ingaggi nel corso della sessione estiva di calciomercato, è al quinto posto per gli stipendi con 71 milioni. Alle sue spalle segue la Lazio, seconda in classifica, con 68 milioni di monte ingaggi per i suoi calciatori.

Dati da non sottovalutare, soprattutto alla luce di futuri acquisti e investimenti nella prossima finestra di calciomercato.