Nuovo Stadio Milan, svolta in arrivo: scende in campo Cardinale!

Il tema riguardante il nuovo stadio del Milan e, di riflesso, dell’Inter è scottante negli ultimi giorni. La proprietà rossonera sta cercando di trovare il luogo adatto per questo tipo di investimento. Infatti ciò che sembra ormai chiaro è che San Siro non interessi più a nessuno.

Nuovo stadio, Milan a La Maura

Secondo quanto riportato da Repubblica, il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, ha effettuato un sopralluogo a La Maura, zona in cui verrebbe costruito il nuovo stadio. Cardinale ha inoltre mostrato un certo entusiasmo nel voler muovere non solo lo stadio, ma anche sede, centri sportivi giovanili e femminili e Milanello.

La battaglia politica dietro all’edificazione di un nuovo stadio non è finita qui. Infatti sono subito arrivate le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha detto: “Mi pare che il Milan stia accelerando sullo stadio, vorrei incontrare la proprietà per capire bene”. Incontro che è previsto nella giornata di oggi, secondo La Gazzetta dello Sport.

FOTO: Giuseppe Sala

Tuttavia la zona in cui il Milan vorrebbe edificare la nuova casa rossonera è già vincolata. Infatti il terreno appartiene a Snaitech, società che detiene il controllo dell’Ippodromo Snai La Maura. Tutto è ancora in stand-by, ma il Milan stia provando ad accelerare per il nuovo stadio. L’incontro di oggi potrebbe rivelarsi uno spartiacque.

Enrico Coggiola