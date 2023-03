Milan, per il nuovo stadio la società chiede un’opinione agli abbonati: la notizia

Negli ultimi anni uno dei principali temi che ha coinvolto gli appassionati del mondo del calcio è la possibilità della costruzione di un nuovo stadio per Milan e Inter. Ciò che è emerso negli ultimi mesi è che nessuno dei due club voglia rimanere a San Siro, la ‘Scala del calcio‘. Il futuro però è ancora del tutto incerto e per questo motivo il Milan ha deciso di chiedere un’opinione ai suoi abbonati.

Nuovo stadio Milan, chiesta un’opinione agli abbonati

Il Milan nelle ultime ore ha chiesto un’opinione agli abbonati per la situazione del nuovo stadio. Sono state infatti inviate delle mail ai tifosi rossoneri. L’indagine del Milan chiede ai supporter di esprimere con chiarezza quelli che sarebbero i vantaggi derivanti dalla realizzazione di un nuovo stadio, passando per residenza, numero di partite stagionali viste a San Siro e tempistiche per raggiungere l’impianto. Pochi minuti per conoscere meglio i bisogni e le esigenze dei tifosi, prima di prendere una decisione importante per il futuro.

