Il giornalista duro sul nuovo acquisto del Milan: “Non serve a nulla!”

Il Milan sta vivendo uno dei suoi momenti peggiori da diversi anni a questa parte e gran parte dell’ambiente è finito nell’occhio del ciclone, a partire dal tecnico Stefano Pioli fino ad arrivare ai giocatori stessi.

Anche la dirigenza dei rossoneri è sotto la lente di ingrandimento per il mercato estivo e per la rosa costruita, con Maldini e Massara che non sono riusciti a colmare il vuoto lasciato da Frank Kessié e che hanno acquistato calciatori che per il momento non stanno rendendo.

Uno tra questi è senza dubbio Divock Origi che non è riuscito a rispettare le aspettative e che soprattutto non è riuscito ad incidere sul peso offensivo dei rossoneri riuscendo a collezionare solo 2 reti con la maglia del Milan.

Sabatini attacca Origi, che stoccata al belga

Sandro Sabatini, opinionista per Mediaset, ha detto la sua a proposito del mercato rossonero attaccando i nuovi acquisti ,in particolare Divock Origi:

“Il Milan ha fatto un miracolo l’anno scorso. In estate doveva prendere il sostituto di Kessie, un numero 10 e un attaccante. Hanno preso Origi che non serva a nulla, al posto di Kessie non hanno praticamente preso nessuno, mentre come numero 10 hanno preso De Ketelaere che per il rendimento di quest’anno vale più o meno come Daniel Maldini. Quindi cosa si può dire a Pioli? La squadra è molto peggio rispetto a quella dell’anno scorso”.